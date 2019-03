Lavori in vista: l'asilo "Il pettirosso" e l'elementari "Garibaldi" si rifanno il look

Sono stati approvati dalla giunta due progetti relativi a interventi nella scuola d’infanzia Il pettirosso in via Combattenti Alleati 16 a Porto Fuori e nella primaria Garibaldi in via Rubicone 46/48. Nel primo caso si tratta del rifacimento del manto di copertura piana (tetto) che comporterà una spesa di 93 mila 700 euro.

Nella primaria Garibaldi sono previsti invece interventi di miglioramento sismico che interesseranno il rinforzo di alcuni elementi in cemento armato e il rifacimento del tetto dell’atrio della scuola. La spesa ammonta a 750 mila euro. I lavori nella scuola d’infanzia Il pettirosso saranno eseguiti durante la prossima estate.