Scuola, la proposta: "Abbonamenti agevolati per il parcheggio in centro agli insegnanti"

Prevedere un abbonamento agevolato per il parcheggio per i docenti degli Istituti superiori di Faenza che si trovano dentro le mura del centro storico. A chiederlo, con una lettera indirizzata al sindaco Giovanni Malpezzi e all’assessore all’istruzione Simona Sangiorgi è Simona Vietina, deputato di Forza Italia.

“Penso in particolare ai docenti dell’Istituto Oriani di via Manzoni – spiega Vietina - Un tema che è stato sottoposto già in varie occasioni alla giunta senza che sia stata ancora individuata una soluzione. A oggi esiste solo una tariffa molto cara per chi lavora in centro, che è di 325 euro per l’abbonamento annuale e 170 euro per quello trimestrale. Ma l’azienda Movs, che ha in gestione i parcheggi, già prevede abbonamenti agevolati per le zone che, soprattutto in orari mattutini, restano praticamente vuote, e una di queste è proprio via Manzoni. Pertanto, l’auspicio è che i docenti, dato anche l’alto valore del lavoro svolto, possano usufruire di un abbonamento agevolato del costo di circa 100 euro per quello semestrale e 180 euro per quello annuale. Mi auguro che possa essere trovata una pronta soluzione a tale criticità. Sarebbe un segnale di grande sensibilità e di grande valorizzazione del sistema scolastico faentino".