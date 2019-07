I genitori vincono la battaglia contro le 'classi pollaio': verrà istituita una quarta sezione

Alla fine le proteste dei genitori - che erano arrivati addirittura a minacciare esposto in Procura - e dei Comuni di Cervia e Ravenna hanno avuto la meglio: per il prossimo anno scolastico l'Ufficio Scolastico Regionale attiverà una quarta classe prima nella scuola secondaria di primo grado 'Zignani' a Castiglione di Ravenna, dopo le lamentele in merito all'istituzione annunciata di sole tre classi.

"Ringraziamo l’Ufficio scolastico territoriale, nella persona della Dirigente Agostina Melucci, per la sensibilità e l'impegno grazie ai quali è stato possibile istituire una quarta sezione prima presso la scuola media Zignani, e in diversi altri casi analoghi diffusi in tutto il territorio provinciale, e a offrire, quindi, ai ragazzi e alle ragazze un contesto logistico e formativo più qualificato e sicuro - commentano soddisfatti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e quello di Cervia Massimo Medri - Ringraziamo anche i genitori che hanno presentato le loro preoccupazioni in maniera molto seria e non strumentale: siamo certi che sarà una soluzione efficace, coerente con gli importanti investimenti fatti in questi anni sulle scuole intercomunali del territorio dalle due amministrazioni – a Ravenna sulle medie e a Cervia sulla materna – al fine di garantire spazi idonei".