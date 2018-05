Scuola, partono le 'linee storiche' del Piedibus

Con l’arrivo delle gradevoli giornate primaverili continua l’adesione ai percorsi Piedibus nelle Scuole Primarie del Comune di Cervia, con l'inaugurazione dei percorsi “storici” della Primaria Carducci di Castiglione di Cervia e della Primaria Buonarroti di Montaletto. Mercoledì 2 maggio per Castiglione e lunedì 7 maggio per Montaletto sono ripartite le allegre linee Piedibus tra l’entusiasmo delle bambine e dei bambini, degli insegnanti accompagnatori, dei genitori e dei volontari che hanno contribuito all’attivazione dei percorsi.

Come sempre i bambini sono stati accompagnati per i primi giorni lungo il percorso dagli agenti della Polizia Municipale, e nelle giornate di inaugurazione hanno ricevuto il saluto degli Assessori e dei Referenti Comunali dei Servizi Ambiente e Politiche Educative coinvolti nel progetto, a testimonianza di quanto sia importante per il Comune valorizzare le esperienze di promozione della mobilità sostenibile, di adozione di stili di vita sani e attivi e del rispetto dell'ambiente.

Lunedì 7 maggio in occasione della manifestazione finale per la consegna in Piazza Garibaldi della “Patente del Pedone” organizzata dalla Polizia Municipale, è stata anche effettuata la prima parte della premiazione delle classi delle Scuole Primarie Mazzini e Martiri Fantini che si sono particolarmente distinte per il risultato conseguito durante la settimana della mobilità sostenibile, promossa quest’anno nel periodo 16-21 aprile nelle scuole Primarie dell’IC 3 Cervia; l’iniziativa, che sarà proposta nei prossimi anni alle scuole Primarie degli altri Istituti Cervesi, fa parte del panorama di attività della campagna regionale di sensibilizzazione “Siamo nati per camminare”, che promuove ogni anno alle scuole e ai cittadini, l’adozione di corretti comportamenti di mobilità sostenibile; per questa edizione le classi delle scuole Primarie dell’IC 3 Cervia, sono state stimolate attraverso le indicazioni ricevute in classe dai docenti e l’impegno di ogni famiglia degli alunni, a recarsi a scuola nella maniera più sostenibile durante la settimana del 16 aprile.

Ogni classe ha potuto registrare il comportamento sostenibile adottato con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni iniziali, sia su apposite cartoline distribuite a ogni studente, sia sui comodi poster di classe; dal ritiro e dall’analisi dei dati sono risultate particolarmente distinte per il dato della percentuale di miglioramento rispetto ai comportamenti iniziali le classi 5B, 3B e 1A della Primaria Mazzini e la 5B e 3B della Primaria Martiri Fantini. Le altre scuole Primarie del territorio, per la campagna Siamo nati per camminare, stanno completando la preparazione delle cartoline sul tema “ (r)umori della città”, grazie alle quali ogni bambina e bambino delle classi coinvolte potrà esprimere le proprie sensazioni legate alla percezione e all’ascolto dei suoni e dei rumori colti durante il tragitto casa –scuola: il tema dell’inquinamento acustico è infatti molto attuale e, secondo l’Oms, in Europa è la seconda causa di patologie dovute a fattori ambientali, preceduta soltanto dall’inquinamento atmosferico. Le cartoline saranno oggetto di esposizione durante l’iniziativa della mostra delle scuole del progetto “Continuità 0-6 anni”, organizzato dal Centro Risorse Educative e Sociali del Comune di Cervia, in programma presso i Magazzini del Sale dal 31 maggio al 10 giugno.