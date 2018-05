Scuola Pascarini, aperte le iscrizioni per un nuovo corso di Oss

Sono aperte le iscrizioni per il secondo corso del 2018 per Operatore Socio Sanitario della durata di mille ore, che partirà il 25 giugno presso la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna. Il corso, realizzato in collaborazione con l’Ausl, è formativo per lavorare nei servizi sanitari e socio-assistenziali e assistere persone ammalate e non autosufficienti. Al termine delle mille ore di lezione è previsto un esame per conseguire il titolo di Operatore Socio Sanitario, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale per svolgere questo tipo di lavoro con le competenze necessarie e per partecipare a concorsi pubblici. Per iscriversi occorre essere maggiorenni, possedere la licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) oppure un titolo di studio equivalente se si proviene da un paese straniero. E’ prevista una quota di 2.700 euro rateizzata in otto pagamenti. Il termine per presentare la domanda di iscrizione è il 20 giugno.

L'Oss è una figura professionale tra le più richieste attualmente dal mercato del lavoro. La Scuola Angelo Pescarini, che ha sede in via Manlio Monti 32, zona Bassette, organizza corsi per figure professionali nel campo dell’assistenza socio sanitaria fin dal 1995. Sono oltre 3mila le persone che hanno conseguito il titolo di Adb (Assistente di Base) poi diventato Oss dal 2001 e hanno trovato occupazione fra: ospedali, Case di cura, Hospice, Servizi sanitari territoriali, Residenze per anziani, Assistenza domiciliare, Centri Diurni, Centri occupazionali, Case famiglia. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Luana Pasini e Simona Melandri al numero 0544/687311. Per iscrizioni compilare ilì sul sito www.scuolapescarini.it e inviarlo a lpasini@scuolapescarini.it o a smelandri@scuolapescarini.it