Scuola professionale Pescarini, riparte il corso gratuito per diventare tecnico elettrico

Si conferma anche per l’anno scolastico 2018 – 2019, alla Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna, il corso gratuito a qualifica regionale per Tecnico Elettrico. Il corso è dedicato a ragazzi già in possesso della qualifica triennale di Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici, conseguita al termine dell’anno scolastico 2017 – 2018 presso un ente di formazione professionale o un istituto professionale. La durata è di 1000 ore, di cui 600 di stage in azienda, e si svolgerà dal prossimo settembre a giugno 2019.

Il percorso formativo intreccia le conoscenze in campo elettrico ed elettronico alla domotica; completeranno il profilo professionale le competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, all’organizzazione della squadra di lavoro, alla rendicontazione delle attività, alla verifica e al collaudo. Al termine del corso sarà rilasciato un diploma professionale relativo alla figura di Tecnico Elettrico e un certificato inerente all’unità di competenza “Conformazione scenario domotico” della qualifica regionale di Tecnico nei sistemi domotici. Per gli studenti sono previste alcune agevolazioni: fornitura della dotazione antinfortunistica, rimborso spese per il trasporto da zone extraurbane e l’erogazione di un buono pasto per le giornate di stage e i rientri pomeridiani.