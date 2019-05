'Scuola sicura', 150 bambini a lezione con pompieri e forze dell'ordine

Giovedì circa 150 bambini della scuola elementare San Francesco di Bagnara di Romagna hanno partecipato all’iniziativa “Scuola sicura”, dedicata alla sicurezza e agli interventi di soccorso. Per tutta la giornata gli alunni hanno assistito a diverse dimostrazioni da parte di forze dell’ordine e associazioni del territorio nel giardino della scuola e dell’area adiacente.

All’iniziativa, organizzata e coordinata dal Gives di Bagnara, erano infatti presenti, oltre ai volontari Gives, la Polizia locale, i Carabinieri di Bagnara di Romagna, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa comitato di Faenza, l’unità cinofila del centro volontari Protezione civile di Faenza, l’Anc Associazione nazionale Carabinieri sezione di Mordano e Aari-Cb (Associazione assistenziale radioamatori italiani e Cb) di Lugo. Ai bambini, attenti e incuriositi, sono stati illustrati le modalità di intervento, gli strumenti in dotazione e le nozioni principali di pronto soccorso. Inoltre, sono state effettuate simulazioni di spegnimento degli incendi boschivi e alcune dimostrazioni su trasmissioni radio e conduzione dei cani.