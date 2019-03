Scuolabus gratuiti per le scuole del forese e dei lidi verso la città

Assicurare pari opportunità agli alunni del forese e dei lidi per la partecipazione a manifestazioni culturali in città senza che ciò gravi economicamente sulle rispettive famiglie. Con questo obiettivo la Giunta comunale ha previsto, su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione Ouidad Bakkali, di trasferire risorse a copertura delle spese di trasporto, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e fino a tutto l'anno scolastico 2019/2020 in via sperimentale, a beneficio delle seguenti istituzioni scolastiche del forese e dei lidi: I.C Darsena (per la primaria Cavina di Porto Fuori), I.C. Valgimigli, I.C. Del Mare, I.C. San Pietro in Vincoli, I.C. Intercomunale Ravenna-Cervia (per la primaria Burioli di Savio, la primaria di Castiglione di Ravenna e la secondaria di primo grado Zignani di Castiglione di Ravenna). Le scuole potranno così utilizzare i pullman senza chiedere alle famiglie un loro contributo diretto. Il budget a disposizione delle scuole interessate è di complessivi 20.000 euro per ciascun anno scolastico.

“Questo apposito fondo, che risponde alle richieste delle scuole – spiega l’assessore Bakkali – consentirà agli istituti interessati, a cui naturalmente è lasciata l’organizzazione e la gestione amministrativa delle uscite, di far partecipare i propri alunni e le proprie alunne alle iniziative culturali, informative, didattiche comprese nel Piano dell'offerta formativa (Pof) o comunque organizzate o patrocinate dal Comune di Ravenna. Un modo equo per far vivere occasioni di crescita e sviluppo. Anche questo è diritto allo studio”.