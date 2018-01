Scuole dell'infanzia, al via le iscrizioni: come presentare domanda

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per i bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali avvengono esclusivamente in modalità on-line, a partire dal 16 gennaio. Sul territorio comunale, oltre alle scuole dell’infanzia comunali, sono presenti anche 12 scuole dell’infanzia statali.

Come presentare domanda

La domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 viene presentata direttamente alle segreterie degli Istituti Comprensivi a cui fanno riferimento le singole scuole statali a partire dal 16 gennaio fino al 6 febbraio 2018, come stabilito nella Circolare Ministeriale PG n. 14659 del 13/11/2017. Si invitano pertanto i genitori interessati all’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali ad acquisire tutte le informazioni utili contattando direttamente le segreterie scolastiche. I genitori interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole dell’infanzia private devono contattare direttamente le scuole per avere tutte le informazioni utili.