Scuole, secondo open day all'Itas "Luigi Perdisa"

Dopo il primo open day, l'Itas “Perdisa” riaprirà i battenti per la seconda data del proprio percorso di orientamento. Sabato 15 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, l'istituto in via dell'Agricoltura 5 a Ravenna, sarà aperto agli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. In questo percorso saranno accompagnati da ciceroni d'eccezione, gli studenti stessi dell'Itas che mostreranno le aule, i laboratori e l'azienda agraria dove docenti, tecnici specializzati e altri compagni illustreranno tutte le attività che si svolgono quotidianamente a scuola.

L'Itas “Perdisa” propone due diversi indirizzi di studio, entrambi a partire dal terzo anno di scuola: Gestione Ambiente e Territorio e Produzioni e Trasformazioni. Tutti e due i percorsi sono fortemente legati alle attività del nostro territorio e propongono un iter scolastico scientifico, molto specializzato e dalle ottime prospettive occupazionali. Inoltre l'istituto valorizza il senso di coesione tra studenti e docenti, offrendo un ampio mosaico di attività che spaziano dalle visite aziendali, all'alternanza scuola-lavoro fino alle attività sportive più appassionanti quali corsi di immersione, tornei di pesca sportiva e bowling. L'Istituto Tecnologico “Morigia-Perdisa” ha in previsione un altro open day, per gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione nella giornata di sabato 12 gennaio 2019, presso la sede dell'ITG “Morigia”, via Marconi 6, Ravenna.