Scuole sempre più digitali: premiate da Hera con 'Digi e Lode'

Con la fine del quadrimestre arriva anche la classifica delle prime venti scuole vincitrici di "Digi e Lode", il progetto promosso per il secondo anno consecutivo da Hera con l’obiettivo di contribuire alla digitalizzazione delle scuole sul territorio, che si sono aggiudicate 50.000 euro dei 100.000 complessivamente in palio nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e che si vanno ad aggiungere ai 100.000 euro già erogati nella scorsa edizione. Un’ulteriore classifica sarà pubblicata al termine del secondo quadrimestre.

Tra i Comuni sopra i 50.000 abitanti, in questa classifica sono presenti tre scuole di Ravenna, fra cui la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Valgimigli di via Reale a Mezzano e la scuola primaria G. Garibaldi di via Rubicone, che si sono aggiudicate 2.500 euro a testa. L’assegno simbolico è stato consegnato rispettivamente lunedì e martedì, alla presenza di numerosi alunni e delle dirigenti scolastiche o loro delegate, che hanno confermato che la cifra messa a disposizione da Hera servirà per implementare la dotazione tecnologica della scuola e la strumentazione delle aule nell’ottica della digitalizzazione. Alla premiazione della scuola media di Mezzano erano presenti la vicaria Laura Minguzzi, la coordinatrice di plesso Elisa Venturi e la rappresentante dei genitori Denise Merendi, mentre a quella della primaria di via Rubicone, oltre al dirigente scolastico Nadia Gradini era presente anche l’assessore comunale alla pubblica istruzione Ouidad Bakkali.