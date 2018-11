"Scuole sicure", i Labrador 'finanzieri' fiutano la droga tra gli studenti

Proseguono i controlli relativi a “Scuole Sicure”, il progetto predisposto dal Ministero dell’Interno e coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale per il contrasto al consumo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico. Su disposizione del Questore di Ravenna, Rosario Eugenio Russo, nella mattinata di giovedì i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Ravenna e due unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato l’Istituto Arte e Mestieri “Pescarini” di via Manlio Monti.

Bac e Bacol, i cani antidroga delle Fiamme Gialle, hanno individuato uno studente, risultato in possesso a una modica quantità di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane sarà segnalato, quale assuntore di sostanze stupefacenti, alla competente Autorità Amministrativa. Nel corso dello stesso servizio sono stati rinvenuti, sul pavimento di un autobus che effettua il trasporto degli studenti, ulteriori 1,65 grammi circa di marijuana, suddivisi in due dosi, che sono stati sottoposti a sequestro penale nei confronti di ignoti.