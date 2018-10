"Scuole sicure", i Labrador 'finanzieri' stanano la droga a due studenti

Proseguono i controlli relativi a “Scuole sicure”, il progetto predisposto dal Ministro dell’Interno e coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale per il contrasto allo spaccio e al consumo delle sostanze stupefacenti in ambito scolastico. Su disposizione del Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo, nella mattinata del 29 settembre scorso e di mercoledì 10 ottobre gli agenti del Commissariato di Faenza, coadiuvati da due unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno effettuato una serie di controlli che hanno interessato gli istituti scolastici “Luigi Bucci” e “Angelo Pescarini” di Faenza. In entrambe le occasioni “Bac” e “Bacol”, i labrador antidroga delle Fiamme Gialle, hanno individuato 1,1 grammi di hashish e 0,6 grammi di marijuana, trovati addosso a due sedicenni. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e i rispettivi genitori sono stati informati dell’accaduto, mentre la droga è stata sequestrata.