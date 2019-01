"Sea Watch", un sit-in a sostegno dello sbarco dei migranti

Martedì pomeriggio in piazza Matteotti a Massa Lombarda si è svolto un sit-in a sostegno dello sbarco, per ragioni umanitarie e di soccorso, dei migranti a bordo della "Sea Watch", a cui hanno partecipato una cinquantina di italiani e stranieri. L’iniziativa si è svolta in contemporanea a quella organizzata a Siracusa, a cui Massa Lombarda ha aderito. La Sea Watch si trova all'ancora a nord di Siracusa con a bordo 47 migranti.

“Massa Lombarda si è sempre dimostrata una città solidale, umana e accogliente verso chi è in difficoltà – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi, presente al sit-in - Stiamo parlando di persone che scappano da guerre e povertà e che nel loro viaggio verso l’Italia sono già andati incontro a esperienze di vera violenza. Si tratta, insomma, di dimostrarsi semplicemente umani verso chi soffre”.