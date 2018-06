Sedicenne ruba un'auto della comunità e si unisce alla banda che in poche ore rapina alcune donne

Furti e rapine in danno di donne: la Polizia di Stato ha fermato due giovani, di cui un sedicenne scappato da una comunità della provincia di Ravenna. Il tutto è avvenuto a Modena, dove intorno all’una di notte due donne, in via Marco Polo, hanno subito un furto di una borsa contenente documenti, denaro e due telefoni cellulari. Le due si trovano a bordo di un’autovettura Fiat 500 L ferma, intente a conversare tra loro. Sono state avvicinate, da dietro, da un giovane ragazzo, che dopo aver aperto repentinamente la portiera posteriore sinistra del veicolo, si è impossessato della borsa di una delle due malcapitate, contenente denaro, effetti personali e due telefoni cellulari di ultima generazione, dandosi poi alla fuga a bordo di una Citroen C3 di colore rosso, posteggiata nelle vicinanze, dove lo attendeva un complice. I due giovani sono riusciti così a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce.

Una volante, circa due ore dopo i fatti, è riuscita però ad intercettare la vettura in questione, parcheggiata in via Lorenzini, grazie al sistema di localizzazione attivata degli apparati telefonici rubati. Sul posto gli operatori hanno intercettato e bloccato, al momento di salire sulla vettura, un giovane magrebino minorenne trovato in possesso di copia delle chiavi della stessa auto, occultate nei boxer. Il giovane è risultato essere un tunisino, di 16 anni, con precedenti di polizia specifici, fuggito nella giornata di sabato da una comunità per minori della provincia di Ravenna, dalla quale, con la complicità di altri due coetanei lì ospitati, dopo aver distratto il vigilante dell’istituto, è riuscito ad impossessarsi delle chiavi della vettura, a rubare il veicolo. Occultati sotto il tappetino della vettura in questione sono stati rinvenuti i due telefoni cellulari in precedenza asportati. In quel frangente un secondo ragazzo che si trovava nei pressi della vettura, alla vista della Polizia, si è dileguato nelle vie limitrofe, facendo perdere le tracce. Sempre nei pressi è stato, invece, sorpreso un terzo ragazzo, cittadino italiano di origini nordafricane, di anni 22, residente a Modena, che era vestito esattamente come l’autore del furto della borsa alle due ragazze, che giunte sul posto hanno confermato essere l’autore del furto.

I due giovani sono stati quindi accompagnati in Questura, sottoposti a foto-segnalamento e ad accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso che l’autovettura in questione era stata utilizzata anche per il furto di una borsa, sfociato poi in rapina, ad opera di un terzo ragazzo ai danni di una signora che in mattinata si trovava a bordo della propria autovettura presso la polisportiva Sacca di Modena. Il minore è stato riaccompagnato nella mattinata all’istituto di Ravenna, dal quale era fuggito, su disposizione del P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stato inoltre denunciato per la scorribanda.