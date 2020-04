Sei anni di furti, rapine ed estorsioni: alla fine viene arrestato

Sabato sera a Ravenna i militari del Nucleo Investigativo, in collaborazione con i colleghi della locale stazione Carabinieri, hanno tratto in arresto un 65enne di origini napoletane, dimorante a Bologna da anni e domiciliato da poco a Ravenna, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel 2015.

Dal provvedimento giudiziario acquisito, è risultato che l’uomo doveva espiare una pena di sei anni di reclusione per i delitti di estorsione, furto e rapina consumati a Bologna tra il 1998 e il 2004. In particolare dalle verifiche effettuate e dalle risultanze ottenute, è emerso che l’interessato, sin dal lontano 1974 e fino al recente passato, aveva commesso svariati reati sia in materia di stupefacenti, sia contro la persona e il patrimonio su tutto il territorio nazionale. L’arrestato è stato condotto al carcere di Ravenna per l’espiazione della pena.