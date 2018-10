"Sei mesi per fare il test a un bambino autistico, famiglie abbandonate": la denuncia della Lega Nord

"Famiglie con bambini affetti da sindrome autistica abbandonate a loro stesse". E’ quanto denunciano i consiglieri regionali della Lega Nord Massimiliano Pompignoli e Daniele Marchetti in un’interrogazione rivolta all’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi. I leghisti denunciano il caso di un bambino di circa 4 anni, residente a Ravenna, a cui è stato diagnosticato lo 'spettro autistico di tipo moderato' e per il quale ci sarebbero voluti, secondo i due esponenti del Carroccio, quasi sei mesi per fare il test e un mese per avere i risultati.

"L'Ausl di Ravenna - spiegano i consiglieri - come terapia, in questi casi, attuerebbe il 'programma Pria' (Programma regionale integrato autismo): questo programma, immediatamente dopo la diagnosi, prevede che partano le cure consistenti in un minimo di due ore settimanali non domiciliari e due domiciliari, Ma da oltre 5 mesi l'Ausl non da notizie ai genitori del bambino e la referente dell'Azienda continuerebbe a giustificare i ritardi con una 'lista di attesa' evidentemente lunga. Ma i genitori starebbero sopportando spese dai 400 ai 700 euro al mese per cure private che non potrebbero permettersi per garantire al figlio le cure necessarie. In tutto questo, esiste "la delibera regionale del 2016 dove si legge, tra l'altro, che 'deve continuare l'attenzione alla precocità della diagnosi e a una tempestiva presa in carico...'" e per la fascia di età 0-6 anni si prevedono "interventi terapeutici e/o abilitativi entro 2 mesi dopo la diagnosi"".

Di qui, una serie di domande rivolte all’assessore Venturi, sia per avere un quadro esaustivo dei casi di autismo diagnosticati in Romagna, sia sulle ragioni del divario che intercorre tra la realtà denunciata nell’interrogazione e le direttive previste dalla Regione. Pompignoli e Marchetti vogliono anche sapere "a chi ascrivere le responsabilità di queste carenze della sanità pubblica romagnola", sostenendo che “è giunta l’ora di non pagare più premi di produttività di migliaia di euro a chi non solo non prevede di fornire servizi indispensabili ai cittadini di questa regione, ma addirittura prende in giro le famiglie promettendo terapie che, al contrario, devono poi pagare di tasca loro”. Da ultimo l’appello a Venturi a provvedere con grande urgenza al sostegno delle famiglie coinvolte e a trovare soluzioni per le troppo lunghe liste di attesa.

