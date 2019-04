Seminari formativi per i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

I volontari dell’ Associazione Nazionale Carabinieri hanno visitato sabato mattina la centrale operativa del comando della Polizia Locale di Ravenna a conclusione di un breve ciclo di lezioni che il comandante Andrea Giacomini, ha organizzato a loro beneficio, rispondendo all’esigenza di attuare iniziative di “cittadinanza attiva”, finalizzate alla pianificazione e alla realizzazione di servizi di “prossimità” che incentivino il contatto con i cittadini, così da ridurre, per quanto possibile, il senso di insicurezza e puntando al miglioramento della sicurezza urbana, attraverso una forte azione di prevenzione nei confronti di comportamenti incivili e di malcostume.

Nel corso delle lezioni, dirette alla formazione e all’aggiornamento di tutti i 64 volontari Anc, sono intervenuti, quali docenti, la Vicecomandante, Commissario Superiore Alessandra Bagnara, ed il Commissario Stefano Bravi. Sono state fornite nozioni generali sull’organizzazione comunale, sulle competenze e sui servizi di prossimità e gestione dell'utente conflittuale, con particolare riferimento all’approccio che i volontari devono tenere quando si rapportano con i cittadini. La formazione, pertanto, è stata orientata non solo all’aspetto giuridico, ma anche all’aspetto psicologico e pratico. I volontari hanno seguito le lezioni interagendo attivamente con la formatrice, ponendo domande e portando casi da discutere. In chiusura di giornata, i volontari sono stati ricevuti dal comandante Giacomini, presente il vicesindaco e assessore per la sicurezza e Eugenio Fusignani.

Il Presidente e Coordinatore Provinciale delle Anc, Isidoro Mimmi, ha ringraziato Fusignani "per l’impegno nel sostenere il progetto di sicurezza partecipata che sta caratterizzando l’attività dell’amministrazione sotto la sua gestione e che punta ad aumentare questa sinergia virtuosa tra i volontari Anc e la Polizia Locale e che trova il suo collante nel senso civico dei ravennati, i quali, con la loro collaborazione, sono sempre stati il valore aggiunto per la sicurezza della città". "La formazione continua – secondo il presidente Isidoro Mimmi - è essenziale per fornire e aggiornare le conoscenze e i principali strumenti per ascoltare e assistere i cittadini durante i servizi che i volontari Anc, da tre anni, svolgono in convenzione col Comune di Ravenna. Quest’iniziativa, resa possibile dalla grande disponibilità del comandante Giacomini, è, pertanto, sicuramente da ripetere e approfondire".

Giacomini ha rinnovato "l’ampia disponibilità del Corpo a fornire utili strumenti per il costante aggiornamento dei volontari, ha incoraggiato i volontari a coltivare con fiducia la loro propensione al dono in quanto, ha affermato, con la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana, il comando della Polizia Locale di Ravenna sarà in grado di offrire ai cittadini risposte sempre più qualificate". Fusignani ha ribadito la volontà dell’amministrazione di "rafforzare il rapporto di collaborazione in essere con Anc, che rappresenta una delle azioni più qualificate nel delicato settore della sicurezza partecipata. Grazie alla competenza e professionalità dei volontari di Anc, la città, può contare su un valido strumento di controllo e servizio, mentre le forze dell’ordine possono fare affidamento sul supporto puntuale e qualificato dei volontari debitamente formati per una attività che svolgono non solo in città ma anche sul litorale con particolare riferimento alla loro presenza nel periodo estivo quando la città vede una maggiore presenza turistica".