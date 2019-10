Sempre più studenti trascorrono un anno di liceo in una High School all'estero

Lo scambio internazionale come esperienza di crescita, ma anche come plus per una carriera lavorativa futura. Trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno in una High School all’estero è un’esperienza che sempre più ragazzi italiani scelgono di vivere. Una tendenza che sta crescendo anche in Emilia Romagna, dove si registra un incremento degli studenti che scelgono questo percorso: sono più di 500 i ragazzi emiliano-romagnoli di quarta superiore che in questi giorni iniziano l’anno fuori dall’Italia. Numeri in crescita del 10% rispetto allo scorso anno.

YouAbroad, da oltre 10 anni punto di riferimento per i tanti ragazzi (dai 14 ai 18 anni) che scelgono di studiare all’estero, analizzando la regione Emilia Romagna fornisce dati statistici interessanti sui giovani che scelgono di prendere parte all’High School Program, un programma riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana. Il 45% degli studenti partono da Bologna, segue Ravenna con il 20%, Piacenza con il 15% e Parma e Rimini con il 10%; partono più ragazze che ragazzi: 65% le femmine, 35% i maschi; i ragazzi che partono sono prevalentemente provenienti dai licei: il 45% arriva dai Licei Scientifici, il 30% dai Licei Linguistici, il 20% dagli Istituti Tecnici Licei e il 5% dai Licei Classici; il 60% degli studenti sceglie di partire per un intero anno scolastico, il 30% per un semestre e il 10% parte invece per tre mesi; gli Usa sono la meta più gettonata e raccolgono il 60% degli studenti, seguono il Canada e l’Australia col 15%, Nuova Zelanda e Irlanda con il 5% degli studenti emiliano-romagnoli.

L’appuntamento per informarsi e conoscere tutte le possibilità che offre un soggiorno studio all’estero sono gli infoday di YouAbroad, a Ravenna il 10 ottobre, presso l’NH Ravenna in Piazza Goffredo Mameli 1.