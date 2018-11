"Sentirsi in strada": studenti e vittime d'incidenti a confronto per parlare di educazione stradale

"Sentirsi in Strada" è il nuovo progetto di educazione stradale che la Polizia Municipale dell’Unione della Romagna faentina sta promuovendo nelle classi quarte e quinte delle scuole superiori faentine che hanno aderito all’iniziativa. L’attività è partita nella primavera scorsa come progetto pilota coinvolgendo la classe quarta CAT dell’Istituto Alfredo Oriani. Quest’anno, invece, hanno già aderito due classi quarte e due classi quinte dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale Luigi Bucci, mentre a gennaio 2019 sarà la volta di otto classi quarte dell’Istituto Tecnico Oriani.

L'intervento consiste in due incontri-lezioni il cui obiettivo è quello di individuare e abbassare i fattori di rischio insiti nella circolazione stradale, partendo dall'analisi di casi di incidenti che si sono effettivamente verificati. Il filo conduttore dell'incontro si può riassumere così: “Rispetto le regole non perché prendo una multa, ma perché mi salvo la vita”. Durante l'incontro, infatti, si lascia ai ragazzi il compito di scoprire le condizioni che possono causare incidenti stradali: in questo modo li si rende ragionevolmente consapevoli al fine di raggiungere un buon livello di esperienza di guida, fatta di attenzione e colpo d’occhio, abilità e maturità senza per forza pagare il dazio dell’inesperienza causando o essendo vittima di incidenti stradali. Si è scelto di farlo attraverso una riflessione costruttiva e condivisa con gli studenti, stimolata dalla visione di video e di immagini legate al tema dell’insicurezza stradale. Video toccanti e talvolta molto espliciti, che non lasciano spazio ad equivoci. Si abbandona il binomio colpa/ragione per approdare a un paradigma virtuoso, incentrato sulla responsabilità soggettiva, alla cui base c’è una scelta consapevole della propria condotta di guida: paradossalmente il confronto con i ragazzi non avviene sul rispetto delle regole di circolazione, ma sul riconoscimento del buon senso per il rispetto di se stessi e dell'altro.

Il secondo intervento vede la presenza di Fabio, un ragazzo trentenne che testimonia con entusiasmo la bellezza della vita, che racconta come possa cambiare radicalmente la propria vita, lui che la morte l’ha vista in faccia e l’ha toccata con mano, a seguito di un gravissimo incidente stradale. E' rimasto profondamente segnato nel corpo ma non nell’animo: Fabio ama ripetere le parole di Jim Morrison: “Non essere così triste e pensieroso, ricorda che la vita è come uno specchio, ti sorride se lo guardi sorridendo”. Si tratta di un approccio diverso dal solito intervento didattico, che punta a incidere sulle emozioni dei ragazzi, con l'obbiettivo di lasciare il segno.