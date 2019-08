Senza casco in moto e ubriaco si dà alla fuga e finisce contro la pattuglia: arrestato

All'alt imposto dalla Polizia Locale, si sono dati alla fuga per poi venire a collisione con una pattuglia. Un serbo di 37 anni, non in regola col permesso di soggiorno, è stato arrestato per “resistenza a pubblico e ufficiale e rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in sinistro stradale", oltre allo stato di irregolarità. Con lui è stata denunciata una connazionale 30enne per "resistenza a pubblico ufficiale in concorso e mancanza di documenti di identità cittadino extracomunitario".

Il fatto è avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica. I due si trovavano in sella ad una moto senza casco, che non si sono fermati all'alt. La fuga si è conclusa in via Livenza con collisione con una pattuglia della Polizia Locale. L'uomo è stato sottoposto al pre-test, che ha dato esito positivo. Poi si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lunedì è prevista il processo per direttissima.