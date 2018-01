Senza linea telefonica e internet da un mese: "Cittadini e aziende isolati dal mondo"

"Attivarsi per evitare che zone della regione rimangano senza linea telefonica o senza internet". La richiesta, con un'interrogazione alla giunta, arriva da un consigliere regionale della Lega Nord. "Nella frazione di Reda, a Faenza - spiega il consigliere - negli ultimi tempi si stanno verificando alcuni episodi di isolamento per alcune famiglie, che sono senza linea internet da più di un mese. Un problema che si protrae da inizio dicembre e, nonostante le promesse del gestore della linea, a oggi non è ancora funzionante. Ogni settimana giungono segnalazioni di intere zone lasciate senza linea telefonica per diverso tempo, disservizio che reca problemi alle famiglie ma soprattutto alle aziende presenti nel territorio". Per questo, il consigliere chiede alla giunta di "attivarsi per evitare che quasi settimanalmente alcune zone della regione rimangano senza linea, promuovendo accordi con le aziende proprietarie delle linee".