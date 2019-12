Senza patente e ubriaco al volante: 22enne denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato un 22enne campano residente nel forese per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’altra notte una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, mentre effettuava un posto di controllo in via Canale Molinetto, ha proceduto all’identificazione dei due occupanti di una Opel Astra che transitava in direzione del mare.

All’atto del controllo il conducente del mezzo, il 22enne campano, è risultato sprovvisto della patente di guida e di qualsiasi altro documento di identificazione e, inoltre, presentava un forte alito vinoso con difficoltà a deambulare; ragion per cui agenti lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti del caso. Le verifiche con l'alcol-test hanno dato esito positivo: è risultato che il conducente del veicolo era effettivamente in stato di ebbrezza alcolica. In particolare entrambe le due prove, effettuate a una distanza di dieci minuti l'una dall’altra, hanno restituito valori di alcool nel sangue pari a 1,84 grammi per litro.

L'uomo è stato così denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’auto è stata affidata a una persona idonea alla conduzione di veicoli, atteso che anche il passeggero ha riferito agli agenti di aver assunto bevande alcoliche.