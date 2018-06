Senza pietà: vandali affondano due barche dedicate all'attività di ragazzi disabili

E’ allarme alla Baiona. Due barche, appartenenti alla cooperativa sociale “Sara”, sono state affondate e a quanto pare non ci sono dubbi: l’episodio è chiaramente doloso. La cooperativa, che in Baiona è attiva da due settimane, aveva ormeggiato le due barche che servivano a cinque ragazzi sordomuti per imparare il mestiere insieme a due esperti istruttori. Quando alle 5 della mattina sono arrivati al capanno hanno trovato le due piccole imbarcazioni adagiate sul fondale. Lo scafo non lasciava dubbi sulle cause del naufragio: era tutto bucherellato. La notizia è riportata dalla stampa locale: indagano i Carabinieri