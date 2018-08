Senza telefono e bancomat per giorni, negozianti in crisi: "Risolvere i disservizi una volta per tutte"

Risolvere una volta per tutte i disservizi della rete internet nella provincia di Ravenna. Il sollecito arriva in un'interrogazione della consigliera regionale Pd Manuela Rontini, che chiede "nuovamente al soggetto gestore soluzioni strutturali e organizzative che consentano una più efficace e tempestiva gestione delle emergenze, a tutela dei diritti dei cittadini e dell'economia del territorio emiliano-romagnolo".

Rontini ricorda che a seguito dei "ripetuti disservizi", lo scorso 28 giugno nella III Commissione assembleare Territorio Ambiente Mobilità che presiede si è svolta un'audizione dei gestori dei servizi e prende le mosse da due nuovi casi di interruzione delle linee telefoniche e della rete internet: "Nel primo caso - riepiloga la consigliera - si tratta di un esercizio commerciale rimasto isolato per giorni a Punta Marina, in piena stagione estiva, senza la possibilità di potere ricevere telefonate dai clienti né di accettare pagamenti via bancomat e senza che Tim, a oggi, sia ancora intervenuta, seppure più volte sollecitata; nel secondo caso si tratta invece di quasi un intero paese, quello di Casola Valsenio, che per tre giorni consecutivi non ha avuto la possibilità di accesso a internet, nè alla rete Pos negli esercizi commerciali. Disagio particolarmente sentito dai turisti stranieri, che non usano quasi più il denaro contante".

La consigliera dem riconosce che "Tim-Telecom ha sempre mostrato la volontà di una fattiva collaborazione con la Regione al fine del miglioramento del servizio e di una maggiore tempestività degli interventi di ripristino riparazione; tuttavia, le segnalazioni dei cittadini continuano a pervenire, evidenziando scarsa collaborazione per la rapida risoluzione dei guasti segnalati, che non creano solo disagi ai cittadini, ma veri e propri danni alle attività economiche".