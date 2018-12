Sequestra l'ex moglie, la picchia e la minaccia di morte per convincerla a tornare con lui: in manette

Nella nottata i Carabinieri della stazione di Filetto e quelli dell’Aliquota Radiomobile di Ravenna hanno ritracciato ed arrestato un 36enne operaio rumeno e denunciato in stato di libertà due connazionali, rispettivamente di 36 e 23 anni, tutti residenti nel ravennate, per i reati di concorso in sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali aggravate.

Il 36enne, allo scopo di scopo di riallacciare la relazione sentimentale con la ex moglie 37enne rumena residente nel vicentino, tramite la consuocera e il genero con l’inganno l'avrebbe indotta a raggiungere Ravenna nella pomeriggio di giovedì. Una volta incontrata la donna, alle 21 circa l'avrebbe costretta a salire sulla propria auto, portandola in giro senza meta, picchiandola e minacciandola di morte, tentando di convincerla a ritornare con lui.

I militari, attivati dalla segnalazione dell’attuale compagno della donna, hanno avviato immediatamente le indagini riuscendo a ricostruire l’ingarbugliata vicenda familiare e a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre rumeni. Contemporaneamente le ricerche estese su tutto il territorio ravennate hanno consentito, alle 4 di venerdì notte, di rintracciare la donna e il suo rapitore per le vie di Roncalceci. La vittima, soccorsa e accompagnata all’ospedale di Ravenna, ha riportato contusioni multiple giudicate guaribili in sette giorni.

Il 36enne invece, trascorso il weekend in carcere a Ravenna, lunedì è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a divieto di avvicinamento alla vittima, rinviando la data dell’udienza per la discussione del caso.