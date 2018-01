"Bac" non tradisce mai: sequestri di "maria" nel weekend di Capodanno

In occasione del weekend di Capodanno, la Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito una serie di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito cittadino. In particolare, nella giornata di sabato, i Baschi Verdi hanno rinvenuto nei pressi del Parco Baronio, abilmente occultati in una cavità ricavata all’interno di un folto cespuglio, circa 190 grammi di marijuana, custoditi in una confezione di cellophane.

In una distinta operazione di servizio è stato il fiuto del cane antidroga “Bac”, uno splendido labrador di 6 anni, a segnalare alle Fiamme Gialle un cittadino di origine nigeriana, in regola con le norme sul diritto di soggiorno nello Stato, appena giunto in stazione con 90 grammi di marijuana. Il pusher è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata. E' quotidiano l’impegno delle Fiamme Gialle ravennati nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, svolta anche attraverso il costante impiego delle unità cinofile del Corpo.