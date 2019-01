Sesso a pagamento al posto della fisioterapia: sequestrato centro massaggi

Sesso anzichè fisioterapia: la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro di un centro massaggi situato a ridosso del centro di Faenza. Nei giorni scorsi, al termine di un’attività di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Faenza hanno effettuato un accesso al centro massaggi olistici di via Mengolina, all’interno del quale gli investigatori avrebbero accertato che dal mese di ottobre 2018 venivano effettuati massaggi da parte di ragazze completamente nude, dietro il compenso di cento euro ciascuno, che si concludevano con rapporti sessuali.

In ordine a quanto accertato, i poliziotti di Faenza hanno sequestrato l’appartamento in cui aveva sede il centro massaggi, due telefoni cellulari utilizzati dalle ragazze per ricevere le prenotazioni dei clienti, la somma di 990 euro ritenuta provento del reato oltre a varia documentazione ritenuta utile alle indagini.