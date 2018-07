Bambole in vendita sulla spiaggia: maxi sequestro di mille "Lol surprise" contraffatte

Le Fiamme Gialle bizantine nei giorni scorsi hanno individuato su alcune bancarelle e in un piccolo bazar di Lido Adriano e di Lido di Classe, esposti per la vendita, circa mille esemplari contraffatti delle “Lol surprise”, un vero e proprio fenomeno commerciale che da qualche tempo ha iniziato a essere imitato illegalmente. Si tratta di bamboline componibili vendute all’interno di una sfera di plastica che vanno per la maggiore tra le giovanissime, vendute nei canali legali tra i 16 e i 30 euro a seconda del modello, mentre nella loro versione contraffatta hanno prezzi che oscillano tra i 5 ed i 7 euro.

Si tratterebbe, secondo la Guardia di Finanza, di prodotti scadenti composti da materiali plastici potenzialmente nocivi, in quanto realizzati al di fuori degli standard di sicurezza certificati dalla casa produttrice ufficiale delle bamboline originali, e per cui potenzialmente pericolose. Al termine del servizio i Finanzieri hanno dunque sottoposto a sequestro tutte le confezioni delle false bamboline e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna i nove venditori, otto originari del Bangladesh e uno della Cina, che le avevano abusivamente poste in commercio.

I nove dovranno ora rispondere dei reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Costante è l’attenzione delle Fiamme Gialle nel contrastare il mercato del falso, a tutela non solo degli operatori commerciali onesti, colpiti da queste insidiose forme di illegalità economica, ma anche dei consumatori, soprattutto quando si tratta dei più piccoli.

