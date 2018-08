Maxi sequestro in spiaggia: 49mila orologi, bracciali e giocattoli potenzialmente pericolosi

Prosegue l’azione di tutela della legalità e della salute pubblica da parte delle Fiamme Gialle di Ravenna, nell’ambito del piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia economico-finanziaria disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza per la stagione estiva.

Nella giornata di giovedì, in un unico intervento nella zona di Lido Adriano, i finanzieri hanno individuato e sottoposto a sequestro 49.242 prodotti non conformi alla normativa sulla sicurezza, per un valore totale di 22mila euro circa. In particolare, sui banchi di due venditori ambulanti e all’interno di un bazar, tutti di proprietà di commercianti originari del Bangladesh, sono stati sequestrati prodotti di bigiotteria, orologi, giocattoli, accessori e articoli per la persona posti in vendita in violazione del Codice del Consumo, privi di qualsiasi indicazione relativa alla loro composizione e provenienza.

Infatti, i prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, in modalità chiaramente visibile e leggibile le indicazioni relative alla tipologia di prodotto, al produttore o importatore, al Paese di origine se extra-comunitario e ai materiali di cui sono composti. La violazione di questa norma del Codice del Consumo, istituita come garanzia di informazione per i consumatori, comporta oltre al sequestro della merce anche sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 25mila euro. Si tratta di prodotti la cui origine risulta essere sconosciuta e quindi potenzialmente pericolosi per la salute di coloro che, in buona fede, decidono di acquistarli. La tutela della salute Pubblica rappresenta una costante nell’attività di prevenzione che quotidianamente pongono in essere le Fiamme Gialle nella Provincia di Ravenna in difesa della legalità e dei consumatori.

