Guardia Costiera, maxi sequestro di 45 chili di pesce in un ristorante

Primo bilancio dell’attività svolta dalla Guardia Costiera di Cervia a metà stagione estiva 2018. I controlli sul Demanio Marittimo e nelle attività balneari sono stati 148, 171 invece quelli in mare (pesca e nautica da diporto). In totale le sanzioni amministrative comminate sono state 22, per un importo complessivo pari a circa 7.000 euro. Infine, gli interventi per emergenze e soccorsi in mare e in spiaggia sono stati ben 25.

Nella mattinata di lunedì inoltre, durante un controllo in un ristorante di Cervia, i militari hanno riscontrato la presenza di prodotti ittici di vario genere privi di tracciabilità, ovvero senza che fosse possibile individuarne la provenienza con apposita documentazione. Pertanto è stato elevato un verbale amministrativo che prevede una sanzione pecuniaria massima pari a 4.500 euro, con conseguente sequestro amministrativo di circa 45 chilogrammi di prodotti ittici.