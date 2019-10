Sergio Fioravanti tra i membri della commissione del contratto di Federculture

Il direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti è stato nominato tra i componenti della Delegazione Nazionale Trattante per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di FederCulture. Gli altri membri che compongono la commissione sono Daniela Picconi, presidente Delegazione (Azienda Speciale Palaexpo); Mattia Agnetti (Fondazione Musei Civici di Venezia); Pietro Barrera (Fondazione Maxxi); Martino Benzoni (Csnbo – culture socialità biblioteche network operativo); Monica Gattini Bernabò (Fondazione Milano); Francesco Mannino (Officine Culturali); e Luigi Pomponio (LazioCrea spa); Remo Tagliacozzo (Zetema Progetto Cultura srl). La prossima riunione della Delegazione Nazionale Trattante per definire la piattaforma datoriale è prevista per il prossimo giovedì 7 novembre presso la sede di Federculture.