Cercasi comparse retribuite per una serie Netflix ambientata in Romagna

Aspiranti attori retribuiti cercasi. Cattleya, già produttrice di serie cult come Gomorra e Suburra, cerca ragazzi e ragazze maggiorenni che dimostrino un'età compresa tra i 16 e i 25 anni per una serie Netflix che sarà ambientata tra Ravenna, Cervia e Cesenatico. Le riprese verranno effettuate a maggio, giugno e luglio 2019. Il casting si svolgerà a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy martedì 16 aprile dalle 10 alle 19. Chi fosse impossibilitato a presentarsi o necessiti di informazioni può scrivere a castingteenserie@gmail.com.

La serie sarà l'adattamento del romanzo cult di Moccia "Tre metri sopra il cielo", titolo provvisiorio della nuova serie young. Nella cornice della Romagna rivivrà la storia di Sally e Ale, ragazzi appartenenti a due diverse realtà, che si trovano uniti da un'innegabile attrazione, sullo sfondo ci saranno le gare motociclistiche lungo la costa Adriatica. La trama seguirà il romanzo di Moccia e il film: due ragazzi provenienti da realtà molto differenti che si innamorano proprio grazie all'attrazione degli opposti. Si passerà quindi da Roma alla Romagna, con una serie teen ambientata nel 2019 che strizza l'occhio anche al pubblico adulto puntando sull'effetto ricordo.