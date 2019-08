Aveva costruito una serra per la marijuana in camera da letto: in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne italiano per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nell'ambito del rafforzamento delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna hanno effettuato una serie di servizi che hanno interessato un’abitazione del centro cittadino, per la quale erano pervenute alcune segnalazioni circa un sospetto andirivieni di persone.

Nella tarda mattinata di martedì i poliziotti sono entrati nella casa, dove hanno proceduto al controllo dell’unica persona presente, il 30enne. All’interno della camera da letto, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una serra attrezzata con tutti gli accessori necessari alla coltivazione di marijuana. Inoltre sono stati sequestrati circa 29 grammi di marijuana, conservata in diversi contenitori rinvenuti in soggiorno e in cucina.

Pertanto, l'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Dei fatti è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Ravenna, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Mercoledì mattina il Tribunale ha convalidato l’arresto, concesso i termini a difesa ed emesso nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia in attesa del processo.