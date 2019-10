Servizi di navetta per il cimitero nelle giornate di 1 e 2 novembre

Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre sarà attivo un servizio di navetta gratuita per raggiungere il cimitero di Massa Lombarda. La navetta effettuerà un servizio continuo dalle 9 alle 11 e dalle 13.30 alle 16. I punti di raccolta sono previsti in piazza Matteotti, nel parcheggio dello stadio “Dini e Salvalai” e nella piazza del Bar a Fruges. In questi punti saranno presenti i volontari Auser, mentre i volontari della Protezione civile si troveranno presso il cimitero. Per chi abita lontano dai punti di raccolta è possibile prenotare il servizio entro giovedì 31 ottobre contattando l’Urp Informacittadino al numero 0545985890, indicando nominativo e indirizzo. Il servizio di navetta gratuita è a cura di Amministrazione comunale, Auser e Protezione Civile.

Come ogni anno, anche il Comune di Lugo ha istituito il servizio di collegamento tra il centro urbano di Lugo e il cimitero in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti (venerdì 1 e sabato 2 novembre). Il servizio sarà effettuato da due autobus dalle 9 alle 12.20 e dalle 14 alle 17.20, con partenza dal cimitero. Le corse verranno compiute ogni 15 minuti, al costo di 0,50 euro a corsa (i biglietti si fanno sull’autobus). Uno dei due autobus è dotato di pedana (per 2 carrozzine). Per entrambi i mezzi sono previste fermate in via De’ Brozzi, via Amendola, viale Miraglia, viale Bertacchi, via Circondario Ponente, viale Oriani, piazzale Carducci, viale Masi, viale Dante, piazzale Stadio, viale Europa, via Foro Boario. L’elenco dettagliato delle fermate è disponibile sul sito del Comune di Lugo, www.comune.lugo.ra.it . Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444.