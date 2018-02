Servizi socio-sanitari 24 ore su 24: nasce "Salute in rete"

Sabato mattina è stato presentato alla città il Protocollo di Intesa "Salute in Rete". Questo protocollo nasce dalla volontà di associazioni e aziende specializzate nell'offerta di servizi socio-sanitari e alla persona di collaborare assieme in modo virtuoso e professionale. L'obiettivo è quello di integrare il Servizio Sanitario Nazionale rispondendo tempestivamente e con professionalità alle richieste dei cittadini interessati. Contattando il numero 0544505050 sarà possibile, 24 ore su 24, formulare la propria richiesta ed essere immediatamente collegati con l'azienda o con l'associazione specializzata. Le aziende e le associazioni aderenti al Protocollo sono Adiura (assistenza domiciliare h24), Ars Curandi (prestazioni infermieristiche), Associazione Romeno-Moldava Romania Mare (formazioni assistenti domiciliari), Centro medico polispecialistico Olympus, Cooperativa Olena Onlus (residenze per anziani), Ortopedia Spadoni, Romagna Montascale, Privata Assistenza (aassistenza domiciliare h24), Pubblica Assistenza (soccorso e trasferimenti) e Illuxit (onoranze funebri).

I servizi offerti

Trasporto in ambulanza ed auto di ammalati e feriti per trasferimenti, ricoveri, terapie, visite ed esami; telesoccorso; impianti servoscala, elevatori, montascale, ausili elettronici per favorire la mobilità; ausili e articoli sanitari e ortopedici; assistenza Infermieristica; prestazioni mediche specialistiche; residenze per persone anziane anche con servizio diurno; servizio consegna farmaci a domicilio; servizi funerari h24.