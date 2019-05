In estate Cervia e Cesenatico più vicini: nuovo servizio bus nelle ore serali

I Comuni di Cervia e Cesenatico hanno approvato e finanziato l'ampliamento del trasporto da Zadina a Pinarella e Cervia. Sono state accolte le richieste pervenute sia dall'associazione degli albergatori sia dal consiglio di zona di Pinarella e Tagliata, per offrire ai turisti ma anche ai cittadini, l'opportunità di spostarsi da una località all'altra per partecipare a manifestazioni ed eventi, senza utilizzare l'auto. A luglio e agosto si prolungherà il percorso della linea 2 del Comune di Cesenatico nel periodo serale / notturno,dalle 19.20 alle 1.15.

L'autobus partirà dal centro di Cervia (ovest) passando da Via Milazzo, transiterà da Pinarella (centro commerciale) proseguirà su via Piemonte, servendo Tagliata, Zadina e Cesenatico Ponente, per terminare la corsa al porto canale di Cesenatico. Stesso percorso in senso contrario per il ritorno. Se il servizio sarà gradito e registrerà un buon utilizzo, il prossimo anno si potrà sperimentare anche un collegamento durante il giorno.