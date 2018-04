Servizio civile, aperto un nuovo bando: i requisiti per partecipare

Si è aperto anche quest'anno il Bando del Servizio Civile Regionale a Cervia. Verranno selezionati due ragazzi, che per 9 mesi collaboreranno con il team dello Spazio Culturale ScambiaMenti per eventi culturali, corsi, laboratori e realizzazione di iniziative, attività interculturali, linguistiche e creative. Il progetto s'intitola "Moviment-azione e Comunic-azione" e si può consultare e scaricare insieme alla modulistica per la domanda dal sito del Comune di Cervia.

Il Bando si chiuderà alle ore 14 del 21 maggio. Nei prossimi giorni arriverà a tutti i ragazzi residenti nel comune di Cervia e con un'età compresa fra i 18 e i 29 anni una lettera d'invito a partecipare. Scambiamenti è un luogo di diffusione della cultura e della condivisione di idee ed esperienze; un punto di incontro dove scambiare e creare a stretto contatto con artisti emergenti. Per saperne di più sulle attività che si svolgono all’interno dello Spazio Culturale è possibile visitare la pagina Facebook oppure il Blog di Scambiamenti o chiamare direttamente la sede al numero 3382196514.