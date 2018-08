Servizio civile, cercasi giovani per progetti di radio e cultura

È aperto nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il bando per la selezione di sedici volontari per il servizio civile nazionale. I programmi a cui potranno partecipare i candidati sono due: "Rete Sonora: #radio, #europa, #giovani", che prevede l'inserimento di quattro volontari presso il Servizio Interarea: educativo, sociale e giovani; "Spazi #cultura" che prevede l'inserimento di dodici volontari presso i Servizi Cultura dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno.

Ogni candidato potrà presentare domanda solamente per uno dei due bandi, a scelta. Il bando con tutte le informazioni è scaricabile dal sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 28 settembre. Le selezioni dei volontari verranno effettuate a ottobre attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio conoscitivo, le date verranno pubblicate sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e comunicate tramite e-mail ai candidati. Le domande potranno essere consegnate tramite Pec all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it (ricordandosi gli allegati in formato Pdf), consegnate a mano al Servizio interarea: educativo, sociale e giovani, in via Amendola 68 a Lugo (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30), oppure spedite con raccomandata A/R a “Unione dei Comuni della Bassa Romagna, piazza dei Martiri, 1, 48022, Lugo”. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio interarea: educativo, sociale e giovani dell’Ucbr al numero 0545280914.