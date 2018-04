Servizio civile, due bandi per progetti riguardanti eventi culturali e sostegno all’accoglienza degli stranieri

L'assessorato alle Politiche giovanili e immigrazione promuove due bandi di servizio civile: "Arte in Comune", un progetto di servizio civile regionale della durata di 9 mesi, con l'obiettivo di formare due giovani volontari/e nell'organizzazione di eventi espositivi, manifestazioni, rassegne in ambito artistico-culturale. E' un'occasione per prendere parte alla realizzazione di mostre fotografiche o eventi di arte contemporanea presso la sala espositiva di PR2, via Massimo d'Azeglio 2, che accoglie da qualche anno giovani fotografi talentuosi e gruppi di ragazzi che aderiscono ai workshop di avviamento alla fotografia; Moviment-azione e Comunic-azione da svolgersi nel Centro immigrati del Comune con l'obiettivo di formare giovani volontari in affiancamento agli operatori degli sportelli informativi al sostegno e all'accoglienza dei cittadini stranieri, progettando anche iniziative e laboratori di promozione e scambio culturale. Per presentare domanda, la cui scadenza è il 21 maggio occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per prendere visione del bando integrale, della domanda e scaricare tutta la documentazione inerente la scheda di ogni progetto utilizzare questo link http://bit.ly/2qM9Vxx