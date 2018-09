Servizio civile, la biblioteca Classense cerca dieci giovani da formare

La biblioteca Classense seleziona 10 ragazzi o ragazze con un'età compresa tra i 18 e 28 anni da impiegare nel progetto di servizio civile denominato “L'approdo” seconda parte, per compiere un'esperienza formativa unica della durata di 12 mesi. Visto il successo degli scorsi anni e il lavoro svolto dai volontari che stanno concludendo il progetto precedente, la biblioteca offre la possibilità di partecipare alle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio documentario e di supporto all'implementazione dei profili social.

I giovani volontari si occuperanno quindi di cultura, libri e molto altro, interagendo con gli utenti e con professionisti del settore, in ambienti stimolanti. Il termine per l'invio delle domande è il 28 settembre 2018. Per tutte le informazioni riguardanti le attività e gli aspetti organizzativi del progetto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, nonché le modalità di presentazione della domanda, consultare il sito http://bit.ly/2PHmMMl oppure contattare l’ufficio Politiche giovanili allo 0544482137 o utilizzare l’indirizzo mail giovani@comune.ra.it.