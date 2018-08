Servizio civile, opportunità di lavoro in Università e al canile: come presentare domanda

Nel bando pubblicato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sono presenti anche due progetti di Arci servizio civile Ravenna. Fino al 28 settembre è possibile presentare domanda per il bando per il servizio civile rivolto a tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Nel bando gli enti propongono i loro progetti, che saranno poi i giovani a scegliere.

Arci Servizio Civile Ravenna propone nel bando due progetti: "Università, città, società" (nel progetto i giovani saranno coinvolti nelle varie attività del Campus di Ravenna) e "Un cane per amico Ravenna" (nel progetto i giovani collaborano con gli operatori del canile comprensoriale di Bizzuno di Lugo; sono coinvolti in tutte le attività dalla cura degli animali all'accoglienza di visitatori, scolaresche, tavolini e manifestazioni di sensibilizzazione nel territorio, progettualità esterne). I progetti integrali sono pubblicati sul sito www.arciserviziocivile.it, dove è possibile scaricare anche la modulistica per la domanda. Il bando si chiude venerdì 28 settembre alle 18, pertanto i giovani possono presentare la domanda per il progetto che interessa fino a questa data.