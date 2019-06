"Servizio di prevenzione oncologica sospeso in ospedale?": il Pd chiede chiarimenti

Il gruppo Pd in consiglio comunale a Lugo ha presentato un'interrogazione, firmata da tutte le consigliere, con cui si esprime preoccupazione "per la notizia della sospensione – pare dovuta a carenza di personale – del servizio di prevenzione oncologica offerto dalla Senologia, reparto di eccellenza dell’Ospedale di Lugo". I consiglieri dem chiedono al sindaco se "la decisione dell'Ausl Romagna sia verificata, confermata e, in caso affermativo, quali azioni si possano intraprendere per la soluzione, anche in prospettiva futura, del problema (che comporta il recarsi altrove o il rinvio degli esami in autunno)".