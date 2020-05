Servizio di rimozione e demolizione di veicoli abbandonati, si cerca un operatore

Fino al 3 giugno è possibile fare domanda in merito all avviso pubblico della Polizia locale per l’individuazione di operatore economico per l’affidamento senza oneri per l’Amministrazione comunale, di un servizio di rimozione, custodia, radiazione e demolizione di veicoli in stato di abbandono o fuori uso rinvenuti sul territorio comunale.

Si tratta di una concessione di servizio e possono partecipare tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti tra cui essere titolare del permesso a svolgere attività di demolizione; disporre di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche necessarie allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni del Codice della strada; essere titolare delle specifiche autorizzazioni per il trasporto di rifiuti; essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio; disporre di uno spazio nel territorio comunale di Ravenna adeguato, destinato alla custodia/deposito dei veicoli rimossi di cui dovrà essere indicata l'area e le dimensioni.

Lo svolgimento del servizio comprende la rimozione, deposito, radiazione, demolizione o eventuale riconsegna del veicolo al proprietario, nonché l'eventuale esazione dei diritti di rimozione e deposito maturati nei termini di legge. L'attività consisterà in un servizio di recupero dalle 8 alle 19 dei giorni lavorativi. Per la realizzazione dell‘ attività non sono previsti oneri per il Comune di Ravenna.

Le forme di guadagno per l’operatore affidatario consisteranno nella acquisizione dei materiali recuperabili dai veicoli abbandonati e non reclamati dai legittimi proprietari; il rimborso delle eventuali spese di recupero, custodia e/o demolizione del veicolo nei confronti del proprietario su presentazione del verbale di restituzione rilasciato dal comando di Polizia locale.