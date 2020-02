"Servono nuove cabine per la produzione di energia elettrica": la richiesta della Lega

"Sono numerose le lamentele ricevute da parte di decine di cittadini cervesi, e non, che segnalano come in diverse aree del nostro territorio comunale la potenza di energia elettrica disponibile per i nuovi contatori e per i relativi aumenti di potenza sia praticamente esaurita e pertanto, alle richieste formulate agli enti preposti, non è corrisposta una risoluzione del problema da parte dei gestori del servizio elettrico". Il gruppo consiliare della Lega di Cervia ha presentato un question time in consiglio comunale sul tema: "La questione sta oggettivamente mettendo in crisi le attività economiche (e non solo quelle), causando una vera e propria paralisi circa la possibilità di creare nuovi investimenti sul territorio, oltre che degli interventi di riqualificazione/ammodernamento delle strutture, con la conseguenza di ingenti danni economici e un freno allo sviluppo in genere. Chiediamo al sindaco Massimo Medri e alla giunta di intervenire con urgenza sollecitando Enel a svolgere una pianificazione, nonché una attuazione celere di un potenziamento circa la disponibilità della potenza elettrica sul territorio, introducendo nuove cabine elettriche, onde evitare il blocco degli interventi per i quali si renderà necessario un aumento della potenza di energia elettrica".