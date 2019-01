Sette anni di violenze sulla moglie e sul figlio minorenne: arrestato

Dopo l'ennesima violenza ha trovato il coraggio di denunciare il suo aggressore. Mercoledì mattina i Carabinieri di Castiglione di Cervia hanno ricevuto in Caserma una donna che ha spiegato di essere stata maltrattata dal marito la sera precedente. La vittima, una 50enne italiana, avrebbe spiegato che il marito, un 48enne nordafricano, durante una lite le aveva messo le mani addosso. Le violenze, anche nei confronti del figlio della donna minorenne (avuto da un precedente matrimonio), sarebbero iniziate già nel 2012, ben sette anni fa - l'uomo era infatti già stato denunciato per maltrattamenti e aveva già scontato la sua pena. E l'altro giorno la donna ha denunciato lo straniero, arrestato dai militari mercoledì sera - in flagranza di reato - con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato al carcere di Ravenna. Giovedì mattina il 48enne, irregolare sul territorio e in attesa della regolarizzazione della sua posizione (in quanto sposato con una italiana), comparirà davanti al giudice in Tribunale.