Sette ballerini ravennati nelle più prestigiose accademie di danza italiane

Nei giorni scorsi i corsi professionali del Ravenna Ballet Studio, diretti da Cinzia Di Pizio, hanno registrato i brillanti risultati dei propri allievi impegnati nelle difficili selezioni per accedere ai Corsi delle Scuole di Ballo dell’Accademia alla Scala di Milano e del Teatro San Carlo di Napoli. Ogni anno, le richieste di ammissione alla Scuola della Scala sono numerosissime: oltre trecento ragazzi di provenienza internazionale hanno affrontato l’audizione di fine marzo. Sono ben quattro gli allievi (dai 10 ai 13 anni) selezionati per frequentare il periodo di prova a giugno, il cui superamento consentirà di accedere alla scuola di uno dei palcoscenici più famosi al mondo. È questo un risultato mai ottenuto in precedenza da una scuola “privata”, a conferma della validità formativa della scuola ravennate.

Tre sono gli allievi del Corso Pre-professionale che dovranno fare emergere il proprio talento: Lucrezia D’Ovidio, che lo scorso settembre, con volontà e determinazione, si è trasferita da Terni a Ravenna per studiare con la maestra Di Pizio. Decisa ed appassionata, Allegra Pezzi, al Ravenna Ballet Studio dall’età di quattro anni, frequenta tutti i corsi possibili: soprannominata Zaki in onore della grande etoile Russa Svetlana Zakharova passata recentemente dalla scuola Ravennate. Ottimo studente anche Francesco Mezzoli che, dall’età di cinque anni, rallegra con la sua simpatia i corridoi del Ravenna Ballet Studio. Frequenta il corso Professionale Allievi Giada Fantini, allieva che con costanza e spirito di sacrificio si sposta da Comacchio a Ravenna per studiare danza. Con la stessa dedizione, Valentina Salvatore, quotidianamente intraprende il viaggio da Faenza a Ravenna per seguire il suo sogno di ballerina. Il prossimo anno, al termine di una dura selezione di oltre sessanta studenti, avrà la prestigiosa opportunità di frequentare i corsi della Scuola del Teatro San Carlo di Napoli.