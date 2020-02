"Sette furti al giorno a Ravenna": un'assicurazione collettiva a basso costo

Secondo i recenti dati della Procura, i furti in casa hanno subìto un aumento vertiginoso a Ravenna, schizzando in tre anni da 1.970 a 2.473 quelli provocati da malviventi non identificati: "una media di sette case svaligiate al giorno", spiega Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.

"Il Consiglio territoriale del Centro urbano, per iniziativa del capogruppo di Lista per Ravenna Stefano Donati, aveva approvato all’unanimità nel luglio del 2017 un ordine del giorno che chiedeva di istituire “un’assicurazione collettiva economica contro i furti nelle abitazioni”, proposta che, presentata successivamente da Lista per Ravenna in Consiglio comunale e confluendo in un unico ordine del giorno insieme a un testo della maggioranza, è stata poi approvata all’unanimità - spiega Ancisi - Sono trascorsi due anni e quattro mesi da quel voto in assemblea, ma non ci risulta che sia stata nemmeno avviata la procedura per scegliere, tramite gara tra più società assicuratrici, l’offerta del contratto più conveniente. Così, nonostante le rassicurazioni espresse allora anche dal vicesindaco Fusignani, assessore alla sicurezza, abbiamo ogni giorno in media sette famiglie che non possono usufruire di questo servizio: un servizio “promesso” dall’amministrazione comunale tramite il proprio massimo organo deliberativo, che l’esecutivo (sindaco e consiglio comunale) avrebbero dovuto obbligatoriamente applicare. Chiediamo pertanto che si dia immediata attuazione all’ordine del giorno votato in Consiglio comunale il 5 ottobre 2017, che invita il sindaco e la giunta ad applicarlo “senza che ciò comporti oneri per l’amministrazione, per individuare condizioni vantaggiose per forme assicurative collettive e facoltative per le quali risulti garante l'Amministrazione comunale, a prezzi contenuti per i cittadini che vorranno aderire”.