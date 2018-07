Sette gattini gettati nella spazzatura, solo una sopravvive: l'Enpa sporge denuncia

L'Ente di protezione animali manfredo ha deciso di andare a fondo - esattamente come per il caso dei due cuccioli abbandonati a inizio anno, tra cui il sopravvissuto Calippo, per il cui abbandono sono stati denunciati i responsabili