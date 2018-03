E' iniziata la Settimana Santa: ecco le celebrazioni verso la Pasqua

Con la Messa delle Palme di domenica, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni ha dato il via alle celebrazioni della Settimana Santa in Duomo. Quelle del Triduo Pasquale (la Messa in Coena Domini del giovedì Santo, la liturgia della Passione del venerdì Santo e la solenne Veglia Pasquale del sabato notto) sono le celebrazioni più importanti dell’anno liturgico, il cuore della vita di fede di tutte le comunità cristiane.

Le celebrazioni del Triduo saranno precedute, mercoledì, alle 18.30 in Cattedrale dalla solenne Messa del Crisma, con la consacrazione degli Olii Santi (per il sacramento del Battesimo, della Cresima, dell’Unzione dei malati e per l’Ordine Sacro). Si tratta della celebrazione nella quale si ricorda l’unità della Chiesa locale e i sacerdoti rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale.

Giovedì Santo alle 18 monsignor Ghizzoni celebrerà la Messa in “Coena Domini” con lavanda dei piedi, in Cattedrale. Venerdì Santo è in programma alle 20.30 la via Crucis cittadina con partenza dalla Basilica di San Francesco e arrivo nel Santuario di Santa Maria in Porto, presieduta dall’arcivescovo Ghizzoni. Si mediterà sui testi scritti dagli studenti di un liceo romano per la via Crucis che guiderà Papa Francesco al Colosseo. Prima, alle 15.30 monsignor Ghizzoni celebrerà la liturgia della Passione (con Adorazione della Croce) nella con-Cattedrale di Cervia. Nel Duomo di Ravenna, invece, la liturgia della Passione sarà celebrata alle ore 18, dal parroco, don Arienzo Colombo.

Sabato Santo, nel Duomo di Ravenna monsignor Ghizzoni celebrerà la solenne Veglia Pasquale alle ore 21. Per l’intera giornata in chiesa saranno a disposizione sacerdoti per le confessioni. Domenica di Pasqua monsignor Ghizzoni celebrerà la Messa di Pasqua alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea, e alle ore 18 nella concattedrale di Cervia. Nel Duomo di Ravenna, la Messa del giorno di Pasqua sarà celebrata alle 11 dal parroco, don Arienzo Colombo.